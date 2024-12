C’était ce week-end la dernière journée de l’année 2024 en Ligue 1.

Bientôt la première moitié de la saison 2024-2025 de Ligue 1 et déjà les équipes ont disputé ce week-end leur dernier match à domicile de l’année civile. Toutes à l’exception du PSG qui doit encore recevoir l’AS Monaco ce mercredi, en match avancé de la 16e journée (dont le reste se jouera début janvier), en raison de la nouvelle programmation du Trophée des champions.

Ainsi donc à ce stade, les positions des uns et des autres semblent se confirmer. Devant, par exemple, il fait de moins en moins de doute que le Paris SG conservera son bien, à l’issue de cet exercice de Ligue 1. C’est ce qu’affirment les stats prédictives du spécialiste du genre, Opta, dans son classement anticipé de la fin du championnat : plus les jours passent et plus le pourcentage de victoire attribué au club de la capitale augmente.

C’est chaud pour le podium et la course au maintien

Derrière par contre, c’est beaucoup plus indécis pour le podium final. Un temps classé devant l’Olympique de Marseille, le LOSC Lille recule désormais à la quatrième place et ce, en dépit du nul décroché ce samedi, sur le terrain de l’adversaire direct. L’AS Monaco conserve sa deuxième place, mais les tendances sont clairement au resserrement.

Elle le sont aussi à l’arrière, moins pour le Montpellier HSC qui recule de plus en plus, que les autres candidats au maintien : Le Havre AC en particulier et l’AS Saint-Etienne, tandis qu’Angers SCO et le FC Nantes, bien que battus ce week-end respectivement par le Stade Rennais (2-0) et le Stade Brestois (4-1), remontent légèrement.

Prochaine journée et prochaines prédictions l’année prochaine. Les 18 clubs de l’élite entreront alors dans la dureté de l’hiver et plus désormais, ils vont progresser dans le temps, plus les points vont compter double.

Prédiction du futur classement final de Ligue 1 selon les stats d’Opta

1. Paris SG = 93%

2. AS Monaco = 30,3%

3. Olympique de Marseille = 28%

2. Lille OSC = 22,3%

5. Olympique Lyonnais = 26,8%

6. RC Lens = 25%

7. OGC Nice = 22,6%

8. Stade Brestois = 17,9%

9. Stade de Reims = 17,4%

10. Toulouse FC = 16,5%

11. AJ Auxerre = 18,1%

12. RC Strasbourg = 19,6%

13. Stade Rennais = 16,3%

14. FC Nantes = 20,9%

15. Angers SCO = 20,9%

16. AS Saint-Etienne = 20,1%

17. Le Havre AC = 24%

18. Montpellier HSC = 28,3%