OM – PSG. L’OM avec un maillot spécial pour l’anniversaire d’un sponsor

Boulanger revient au classique de son logo pour le Classique, OM – PSG. – @OM

Leur classique OM – PSG programmé ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome, les joueurs de l’Olympique de Marseille le disputeront avec un maillot événementiel sur leurs épaules. La tunique est spéciale car floquée du logo original de Boulanger de 1954, la marque d’électroménager célébrant son 70e anniversaire, en même temps que son partenariat de longue date avec le club phocéen.

Un OM – PSG en toile de fond de l’anniversaire de Boulanger

« Le partenariat avec l’OM est très important pour nous ; il était donc évident que nous souhaitions fêter notre anniversaire avec le club et ses supporters !. Nous souhaitions le faire de manière originale : floquer notre ancien logo sur le maillot Home du club nous a paru un beau clin d’œil et un véritable hommage à nos fondateurs : les frères Boulanger. C’est aussi une belle manière de célébrer notre histoire tout en soutenant le club et ses supporters pour ce match emblématique », détaille par communiqué la directrice de la communication de Boulanger, Kelly Bochet.

Quelques versions de ce maillot spécial seront à gagner pour l’occasion et Boulanger promet d’autres activations sur le digital, liée à ce match choc de la 9e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille, troisième du championnat qui reçoit le leader et rival, Paris Saint-Germain, dimanche dès 21h.