ASSE. Le vrai salaire de Wilfried Nancy sur lequel lorgnerait les Verts

L’ASSE cherche un successeur à Olivier Dall’Oglio.

Olivier Dall’Oglio écarté de ses fonctions d’entraîneur de l’ASSE, le club stéphanois a confié à compter de l’instant du communiqué, publié samedi au lendemain de la défaite des Verts sur la pelouse du Toulouse FC (2-1) en championnat de Ligue 1, la gestion de l’équipe première à directeur du centre de formation, Laurent Huard.

Mais l’option n’est que provisoire, prochainement sera nommé un technicien choisi par la direction de l’AS Saint-Etienne. Un nom est avancé avec plus d’insistance : Wilfried Nancy, un Français de 47 ans, en poste de l’autre côté de l’Atlantique au Crew de Columbus, en championnat MLS. A son propos, il s’est récemment dit qu’il percevait pour sa mission, un salaire estimé proche de 100 000 euros brut mensuels.

Un salaire proche de 27 700 € par mois en MLS

Mais aux Etats-Unis, où les rémunérations du monde sportif sont transparentes, il est question de chiffres plus modestes. A l’ajout de la part fixe et du total garanti, Wilfried Nancy approche une rémunération annuelle de 350 000 dollars. Soit, traduit du dollar à l’euro et à l’échelle d’un mois, l’équivalent de 27 700 euros. C’est-à-dire trois fois et demi moins que le salaire évoqué.

Cette saison 2024-2025, Wilfried Nancy est le dixième coach la mieux payé de la ligue de football nord-américaine, au même niveau que Pablo Mastroeni (Real Salt Lake) et Luchi Gonzalez (San Jose Earthquakes), dans un classement que domine l’ancien défenseur de Manchester United, Phil Neville à la tête des Timbers de Portland, avec un million de dollars annuels. Gerardo Martino avait la même rémunération, jusqu’à son éviction récente de l’Inter Miami.