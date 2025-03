La FFF poursuit avec Uber Eats

Uber Eats célèbre la prolongation de son contrat avec la FFF.

La Fédération Française de Football (FFF) vient d’officialiser la prolongation de son partenariat avec Uber Eats jusqu’en juin 2028. La plateforme de livraison de repas à domicile, déjà bien implantée dans l’écosystème du football français, renforce ainsi sa position de partenaire majeur de l’instance dirigeante du football hexagonal pour les trois prochaines saisons.

Cette prolongation témoigne d’une collaboration fructueuse entre les deux entités, qui partagent une ambition commune : rapprocher le football des Français « sur tous les territoires et à tous les niveaux de pratique », comme l’a souligné Philippe Diallo, président de la FFF. Ce dernier s’est félicité de poursuivre l’aventure avec un partenaire qui « partage nos valeurs et notre engagement en faveur du football ».

Uber Eats confirme son encrange dans le football français

De son côté, Bastien Pahus, General Manager d’Uber Eats pour la France, la Suisse et la Belgique, a insisté sur la volonté de sa marque de « célébrer chaque fan » et de renforcer les liens avec « les supporters, les clubs et l’ensemble de l’écosystème du football français ». Cette stratégie s’inscrit dans l’ancrage profond de la plateforme dans le quotidien des Français, pour qui elle souhaite proposer « des expériences toujours plus innovantes et accessibles ».

Cette annonce confirme l’attrait que représente le football pour les grandes marques, qui voient dans ce sport populaire un vecteur idéal pour renforcer leur visibilité et leur proximité avec le public. Pour la FFF, ce renouvellement constitue un signal positif dans sa stratégie de développement et de valorisation du football français à tous les échelons.

