Ligue 1: Publicité sur les maillots, ce que dit la règle…

Les clubs de la Ligue 1 ont beaucoup de liberté pour afficher les partenaires commerciaux sur la tenue des joueurs, mais la LFP impose quand même quelques règles.

Il y a ceux qui en affichent plusieurs sur un même espace et parfois des différents entre les matchs à domicile et à l’extérieur, à l’exemple du Stade Brestois en Ligue 1. Et des exceptions, comme le Paris SG, que les annonceurs courtisent assez largement pour qu’il se permette d’avoir moins d’annonceurs sur le maillot, mais la visibilité y est plus chère.

Manche droite et jambe droite interdits aux sponsors

En la matière de publicité sur les tenues des joueurs, la Ligue nationale de football (LFP) a ses lois strictes auxquelles sont tenues les équipes professionnels. Deux espaces sont ainsi totalement prohibés pour les sponsors : la manche droite du maillot, car elle est réservée au badge compétition et la jambe avant droite du short qui affiche le numéro du joueur.

Tous les joueurs doivent être assortis sur les sponsors

De même écrit la LFP dans son règlement intérieur que nous avons consulté : « Les joueurs d’une même équipe (y compris le gardien de but) doivent, au cours d’une même rencontre, porter simultanément les mêmes publicités. Tout changement concernant le contenu de la publicité est considéré comme un changement de sponsor, même si le sponsor reste le même. »

Par contre, elle autorise la visibilité aux marques dans l’espace du dos du maillot au-dessus du numéro et du nom du joueur, mais à la stricte condition « que sa surface ne dépasse pas 60 cm2, avec une hauteur maximum de 6 cm. » Enfin, et même si tous les clubs n’en ont pas, la publicité est autorisée sur la tenue d’échauffement des joueurs.

