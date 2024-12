OL. Valorisation, durée, les détails du contrat signé avec Adidas

L’OL et Adidas, une histoire qui dure depuis plus d’une décennie et va se poursuivre au moins jusqu’en 2029.

Renouvelé au début de cette année pour quatre ans de plus, pour la période 2025-2029, le contrat qui unit l’Olympique Lyonnais à Adidas est l’un des plus longs du football professionnel français chez les équipementiers ; il est continu depuis 2010. Confiance mutuelle existe donc entre les deux marques et cela profite au club des Gones qui a négocié à la hausse le montant de son nouveau bail de quatre ans.

L’OL a prolongé quatre ans de plus avec Adidas

Ce nouveau contrat, effectif à compter de la nouvelle saison 2024-2025, doit rapporter à l’Olympique Lyonnais l’équivalent de près de 14 millions d’euros annuels. Le précédent qui s’achève au terme de cet exercice est pour sa part valorisé à près de 11,5 millions d’euros par an. Naturellement, ce type de partenariat est lié à des clauses à la performance de l’équipe qui, si elle gagne (en championnat et coupe nationale ou en coupe d’Europe) sera bonifiée conséquemment. S’y ajoutent généralement des royalties sur les ventes de produits dérivés, les maillots principalement.

3e contrat d’équipementier le plus cher du foot français

La collaboration de l’Olympique Lyonnais et d’Adidas est la troisième plus chère de la catégorie en championnat de France de Ligue 1, après les partenariats qui associent les marques concurrentes, Puma et Nike à respectivement l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.

