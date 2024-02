L’OL signe 4 ans de plus avec Adidas

L’OL poursuit l’aventure avec Adidas.

L’Olympique Lyonnais et Adidas ont officialisé ce mardi la signature d’un nouveau contrat de sponsoring qui les liera jusqu’en 2029. Cette prolongation de quatre ans, sur la période 2025 – 2029 (à l’échéance du contrat en cours), renforce une association déjà ancienne, qui dure depuis 2010, et en fait l’une des plus longues du football français.

L’OL et Adidas unit jusqu’en 2029

Tout ce temps, Adidas s’est révélé être un soutien précieux de l’OL et pour la marque allemande, le meilleur club de Ligue 1 pour ambassadeur, depuis la fin du partenariat avec l’Olympique de Marseille. En Ligue 1 elle habille également le Stade Brestois et le RC Strasbourg, la ville où siège le groupe aux trois bandes.

Un partenariat pour les hommes, les femmes et l’académie

A l’avenir, Adidas continuera d’accompagner la jeune génération au sein de l’OL Academy, le centre de formation du club. Cette démarche souligne le soutien de la marque envers le développement des jeunes talents et du football amateur. La marque demeure aussi l’équipementier de l’équipe féminine. Outre ce partenariat majeur, l’Olympique Lyonnais devrait prochainement acter l‘extension d’un autre sponsor premium que la collaboration qui l’associe à Emirates. Elle aussi prend normalement fin en 2025.