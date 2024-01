OL: Un sponsor à 20M€/an bientôt prolongé ?

Emirates bientôt prolongé sur les maillots de l’Olympique Lyonnais ?

Associée à l’Olympique Lyonnais depuis la saison 2020-2021 et la fin du précédent partenariat avec le constructeur automobile Hyundai, la compagnie aérienne Emirates devrait poursuivre sa collaboration avec les Gones. C’est ce qu’indique le site Footy Headlines, qui évoque la volonté du groupe de poursuivre ses engagements avec l’OL et Benfica au Portugal, deux clubs qu’elle soutient en tant que sponsor majeur à l’avant des maillots.

Emirates pourrait prolonger son contrat avec l’OL

Emirates est sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au terme de la saison 2024-2025 prochaine. Soit à la même échéance que l’équipementier Adidas, pour autre commanditaire premium du club. La compagnie de Dubaï est un soutien qui compte pour l’OL, puisque son investissement est estimé à près de 20 millions d’euros par an, soit près de la moitié des recettes totales du sponsoring généré par le club.

Une présence sur les maillots des principaux pays du foot européen

Cette reconduction, si elle se confirme, serait une belle marque de confiance pour l’équipe rhodanienne qui vit un exercice sportif plutôt compliqué. A voir cependant, sous quelles conditions de durée et financières elle pourrait s’exercer. La stratégie d’Emirates est depuis longtemps la même, la marque cherche à être visible sur les maillots des principaux pays européens. Sur celui des Gones en France, après avoir longtemps occupé l’espace à l’avant des tuniques du PSG et ailleurs, au Real Madrid en Espagne, à l’AC Milan en Italie, à Hambourg SV en Allemagne, à Arsenal en Italie et Benfica au Portugal.