OL: Ce que paie annuellement Emirates pour s’afficher sur le maillot des Gones

Emirates est le deuxième sponsor maillot le plus cher de la Ligue 1.

Depuis 2020, la compagnie aérienne Emirates affiche son logo, à l’avant sur les maillots des joueurs de l’Olympique Lyonnais. Le groupe basé aux Emirats arabes unis, a retrouvé avec le club rhodanien, l’espace perdu sur les tuniques du PSG, la saison précédente. S’associer à l’OL, coûte à Emirates 21,68 millions de dollars annuels (22,11 M€), selon le chiffre communiqué par le cabinet international d’analyses et de conseils, GlobalData.

L’OL a le deuxième sponsor le plus cher de la L1 derrière le PSG

Cela fait de la compagnie dubaïote, le deuxième commanditaire le plus cher sur les maillots de la Ligue 1, hors équipementier, derrière le PSG qui affiche la concurrente Qatar Airways, pour 80 millions de dollars par an. L’écart est au triple, entre les deux marques et clubs. Emirates est toutefois un sponsor majeur du football européen. En plus de l’Olympique Lyonnais, sous contrat jusqu’en 2025, elle est un partenaire majeur d’Arsenal, avec le naming du stade et l’espace sur les maillots, de l’AC Milan en Serie A, ou du Real Madrid champion d’Europe en titre.

Un contrat qui pèse sur les recettes du sponsoring des Gones

Pour l’OL c’est un soutient d’envergure, dans la mesure où le sponsoring a rapporté au club 33,9 millions d’euros au cumul, au bilan de la saison 2021. A ce contrat avec Emirates s’ajoute celui d’Adidas qui fournit tous les maillots et les produits techniques aux joueurs et aux joueuses du club.