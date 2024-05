PSG: Le nouveau badge de champion de la Ligue 1 McDonald’s a leaké

Après la révélation officielle du maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025, bientôt celle du badge de champion que porteront les joueurs du club de la capitale, sur la manche la saison prochaine. Pas encore dévoilé donc, mais l’image circule déjà sur les réseaux sociaux.

Et le changement est majeur entre la version de 2023 et celle du prochain exercice, tant sur la forme que le fond. Puisqu’en effet va changer le partenaire titre de la Ligue 1 qui ne sera plus Uber Eats mais le géant de la restauration rapide, McDonald’s.

Et le naming n’est pas la seule nouveauté, ce badge intègre avec le nouveau logo du championnat de France élite. Il a été révélé sur la fin du mois de mars et entrera officiellement en vigueur à compter du 1er juillet prochain. Au premier jour de la nouvelle saison.

