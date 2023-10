PSG: Et un quatrième store officiel qui ouvre au Japon

Le Japon, un pays au potentiel commercial élevé pour le PSG.

Le Paris Saint-Germain a inauguré une nouvelle boutique officielle à Tokyo, sur l’avenue Omotesando. Cet autre store au service du club est le quatrième en terre nippone, après Osaka, Nagoya et Shibuya. Cette ouverture vise à répondre à l’engouement croissant des supporters japonais pour le PSG. Il compte près de 40 000 abonnés sur le réseau social Line et plus de 119 000 sur son compte X.

Après Osaka, Nagoya et Shibuya le PSG s’implante à Tokyo

« Le PSG a tissé des liens exceptionnellement solides avec ses supporters au Japon, et nous sommes résolus à continuer à cultiver cette relation avec cette base de fans passionnés », se réjouit Sébastien Wasels, directeur général du PSG Asie-Pacifique. « Le Japon représente un marché stratégique pour le PSG, et cette nouvelle boutique marque une étape importante pour renforcer notre présence locale. »

L’intérêt pour le PSG au Japon a également été constaté lors des tournées estivales du Club en 2022 et 2023. La nouvelle boutique du PSG est située au 1er étage du Protect Building, au 4-26-14 Jingumae dans l’arrondissement de Shibuya-ku à Tokyo. Elle propose un vaste choix de produits officiels, ainsi qu’une gamme de vêtements exclusifs disponibles uniquement dans les boutiques japonaises du Paris Saint-Germain.

L’internationalisation du club se poursuit

Avec cette nouvelle ouverture, le PSG renforce sa présence internationale, qui comprend déjà des implantations à Doha, New York, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Séoul et Londres.