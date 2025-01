PSG. Un sponsor de DAZN bientôt au PSG ?

Le PSG pourrait annoncer un nouveau sponsor ce jeudi.

Un sponsor crypto pour en remplacer un autre au Paris SG ? C’est ce que croit savoir le journal L’Equipe qui évoque l’arrivée prochaine (ce jeudi ?) de la plateforme Bitpanda, parmi les partenaires commerciaux du club de la capitale. Bitpanda, marque autrichienne née en 2014, est un courtier en crypto de plus en plus influent sur le marché européen.

Bitpanda pour remplacer crypto.com au PSG ?

Elle viendrait remplacer une autre plateforme du même type qu’est crypto.com, engagée depuis 2021 avec le PSG et donc le contrat signé sur trois ans n’a pas été renouvelé. Une particularité de Bitpanda est qu’elle gagne en présence dans le monde du sponsoring sportif et audiovisuel. Elle est ainsi depuis cet automne, un partenaire du nouveau diffuseur de la Ligue 1 DAZN, pour les territoires de la France, de l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche et de la Suisse.

Elle est aussi associée au capitaine de l’équipe de France de rugby, Antoine Dupont, au tennisman allemand Alexander Zverev, ou dans le football à un géant européen qu’est le Bayern Munich.