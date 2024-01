Le Bayern Munich signe avec un partenaire crypto

Ce vendredi 12 janvier marque le début de la collaboration entre Bitpanda et le Bayern Munich.

Le Bayern Munich, l’un des clubs de football les plus titrés d’Europe, a annoncé un partenariat avec la plateforme de trading de crypto-monnaies Bitpanda. La collaboration, qui débute ce vendredi 12 janvier, est une nouvelle preuve de l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies dans le monde entier.

Bitpanda nouveau partenaire officiel du Bayern Munich

Entre Bitpanda, une plateforme de trading de crypto-monnaies basée en Autriche lancée en 2014 et le Bayern Munich, club aux 29 titres de champion d’Allemagne, 6 coupes d’Europe des clubs champions et 6 coupes du monde des clubs, le partenariat repose sur une exposition télévisuelle étendue, de la visibilité à l’Allianz Arena, et de l’opportunité de collaborer avec les joueurs dans le cadre d’initiatives de branding étendues.

« Bitpanda correspond parfaitement aux exigences et attentes du FC Bayern Munich : deux marques fortes, créateurs de modèles, qui s’unissent », explique Andreas Jung, CMO du FC Bayern Munich. « Ce partenariat est une étape supplémentaire et clé dans notre plan de développement en Europe et nous sommes heureux de travailler aux côtés de cette institution prestigieuse pour faire connaitre la marque Bitpanda », ajoute Thomas Romain, directeur commercial France de Bitpanda.

Une collaboration signée jusqu’en 2026

Le match Bayern Munich – TSG Hoffenheim programmé ce vendredi l’Allianz Arena servira de lancement au partenariat, Bitpanda sera mis à l’honneur au sein du Stade et dans ses alentours. L’association des deux marques est signée pour deux ans et demi jusqu’en 2026.