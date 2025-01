Stade Rennais – OM. Un choc pour qui selon les bookmakers ?

Stade Rennais – OM, c’est le match choc de ce samedi.

Les retrouvailles entre Jorge Sampaoli et l’Olympique de Marseille, son ancien club s’annoncent possiblement déséquilibrées selon les bookmakers. L’OM, solide dauphin du championnat, part favori avec une cote de 2,35 face à un Stade Rennais (vainqueur à 3,10 en moyenne) qui peine à retrouver son lustre et comptes sur les arrivées récentes de Seko Fofana et Brice Samba pour y parvenir.

Dans les projections des opérateurs, ce choc de la 17e journée de Ligue 1 devrait tourner à l’avantage des Phocéens. Le score de 0-1 est un des plus probable (cote de 5,90), mais le match nul 1-1 (4,95) domine. La victoire du Stade Rennais sur le plus petit des scores (1-0) n’arrive qu’en troisième position des scénarios envisagés, avec une cote de 7,00.

Un match aussi étriqué que le score final de ce Stade Rennais – OM ?

Les bookmakers imaginent un match relativement fermé, les scores prolifiques étant relégués loin dans la hiérarchie des probabilités. Un match à 5 buts ou plus semble hautement improbable avec des cotes supérieures à 100,00.

Côté buteurs, c’est l’ailier phocéen Mason Greenwood qui est pressenti pour débloquer le compteur marseillais (2,85). L’attaquant britannique devance dans cette projection Arnaud Kalimuendo (3,45) et Luis Henrique (3,50). La surprise pourrait venir de Seko Fofana : pour sa deuxième apparition sous le maillot rouge et noir (sa première en tant que titulaire ?), l’ancien Lensois est crédité d’une cote de 6,90 pour trouver le chemin des filets. Son pendant du milieu à l’Olympique de Marseille, Pierre Højbjerg, est lui coté à 8,90.

Les bookmakers semblent ainsi miser sur un match tactique, maîtrisé par l’Olympique de Marseille, où les occasions nettes devraient être rares malgré la présence de nombreux talents offensifs sur la pelouse du Roazhon Park.