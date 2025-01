Ligue 2. Ce que sera le classement final 2024-25 selon les bookmakers

La mi-saison passée, la course s’intensifie en championnat de Ligue 2.

À mi-parcours de la saison 2024-2025, les bookmakers dessinent déjà leurs conclusions sur l’issue du championnat de Ligue 2. Leurs projections, basées sur les performances actuelles et le potentiel des équipes, offrent un éclairage intéressant sur la bataille pour l’accession et le maintien.

Sans surprise, le leader actuel FC Lorient fait figure de grand favori avec une cote de 3,30. Les Merlus, qui caracolent en tête avec 33 points, semblent avoir les faveurs des pronostiqueurs pour retrouver l’élite directement. À leurs côtés, le Paris FC (3,55) est pressenti pour arracher le deuxième ticket direct pour la Ligue 1, malgré sa troisième place actuelle.

La lutte pour les barrages s’annonce particulièrement serrée. L’USL Dunkerque, actuel dauphin de Lorient (en attendant le match du Paris FC et d’Amiens SC, ce samedi), affiche une cote encourageante de 4,90, tandis que le FC Metz (5,50) et le FC Annecy (9,50) complètent le top 5 des favoris. Ces équipes sont toutes dans un mouchoir de poche au classement réel, avec 30 à 33 points chacune.

Vers une énorme désillusion pour le SM Caen de Mbappé ?

Le Stade Lavallois et l’EA Guingamp, malgré leur belle sixième et septième place actuelle, ne sont crédités que d’une cote de 20,00, suggérant un possible essoufflement en deuxième partie de saison selon les bookmakers.

Dans la zone rouge, les perspectives sont particulièrement sombres pour le promu FC Martigues, bon dernier avec 12 points. Sa cote stratosphérique de 2500,00 pour remporter le titre, témoigne du peu de confiance accordée au club provençal pour son maintien. L’AC Ajaccio, actuellement avant-dernier, voit également ses chances de maintien très compromises avec une cote à plus de mille contre un.

Pour la première saison avec le nouveau repreneur, Kylian Mbappé, le SM Caen, seizième et barragiste potentiel, devra cravacher pour s’en sortir si l’on en croit sa cote de 375,00, bien loin des équipes du haut de tableau.

Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon les bookmakers*

FC Lorient = cote à 3,30

Paris FC = 3,55

USL Dunkerque = 4,90

FC Metz = 5,50

FC Annecy = 9,50

EA Guingamp = 20,00

Stade Lavallois = 20,00

Pau FC = 45,00

SC Bastia = 45,00

Amiens SC = 45,00

Clermont Foot = 45,00

Rodez AF = 75,00

Grenoble Foot 38 = 75,00

Red Star FC = 125,00

ESTAC Troyes = 195,00

SM Caen = 375,00

AC Ajaccio = 1255,00

FC Martigues = 2500,00

A la question : Quelle équipe sera championne de Ligue 2 ?