OM. Quel est le salaire de Nicola Zalewski que suivrait l’OM ?

C’est une cible pour l’Olympique de Marseille, chaudement évoquée par les spécialistes du mercato, de l’autre côté des Alpes. Il serait question de l’interêt de l’OM pour Nicola Zalewski, un polyvalent joueur du couloir gauche de 23 ans, international polonais.

Formé à la Roma qui l’a propulsé dans le professionnalisme, le profil de Nicola Zalewski vaut possiblement moins sur le salaire pour l’Olympique de Marseille, que la possible indemnité de son transfert ; le joueur étant valorisé à 10 millions d’euros, par Transfermarkt.

Quoiqu’en fin de contrat au terme de cet exercice, la situation peut favoriser les desseins du club français. Niveau salaire, celui de Zalewski est estimé proche de 45 000 euros brut mensuels, que l’OM devrait évidemment revalorisé dans l’optique d’une possible embauche.

#OM interesse concreto per #Zalewski della #Roma. Trattativa non semplice con diverse alternative prese in esame dal club francese per il ruolo di esterno.

— Gianluigi Longari (@Glongari) January 2, 2025