Jimmy Gressier. Un contrat en or signé avec Decathlon

Jimmy Gressier troque les chaussures Nike pour celles de Kiprun.

L’année commence bien pour Jimmy Gressier. L’athlète nordiste, recordman de France du 5 000 et du 10 000 m, vient de conclure un transfert d’équipementier. Auparavant accompagné de Nike, il devient la nouvelle figure de proue de la marque française Decathlon et sa division running, Kiprun.

L’accord a été officialisé ce samedi au matin, Jimmy Gressier s’est engagé pour les quatre prochaines saisons et les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, avec son nouvel équipementier. Selon les informations de L’Equipe, l’accord est stratégique (le natif de Boulogne-sur-Mer devient le numéro un des athlètes sous contrat avec Kiprun), mais aussi et surtout financier.

La média sportif avance en effet la somme de 800 000 euros annuels au bénéfice de Gressier, soit 3,2 millions d’euros sur la totalité du contrat. Pour le conserver, Nike lui aurait proposé un demi-million par an.

Les Jeux de Los Angeles 2028 en point de mire

« Très attaché à mes racines et à mes origines dans le Nord de la France, j’ai été séduit par l’authenticité et la confiance de Kiprun dès nos premiers échanges. Collaborer avec cette marque du groupe Decathlon me permettra de participer à la conception de nouveaux produits tout en construisant une histoire commune fondée sur des valeurs partagées et la recherche mutuelle de succès futurs. C’est un choix de cœur et le début d’une aventure enrichissante et très stimulante », détaille par communiqué, l’athlète de 27 ans.

Avec les Jeux de Los Angeles en ligne de mire, Jimmy Gressier débutera son partenariat en cours le 1er février à Boston, à l’occasion du du 5000m du John Terrier Classic.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs