PSG: Combien vaut le nouveau sponsoring de Snipes au dos du maillot ?

Snipes a pris l’espace au bas du dos des maillots du PSG.

C’est un partenariat noué le mois dernier, pour les trois prochaines saisons, jusqu’en 2027. Sur toute cette période, les joueurs de l’équipe première du PSG vont porter la marque de streetwear et sneaker Snipes, au bas du dos de leur maillot. L’enseigne allemande est aussi devenue à cette occasion un partenaire officiel culture et communauté du club

Un contrat à 10 M€ annuel pour le PSG avec Snipes

La visibilité de cette collaboration ne vaut que pour la Ligue 1 et non la Ligue des champions. Le contrat est estimé à une dizaine de millions d’euros annuels, au bénéfice du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n’avait plus de commanditaire sur cet espace précise de son maillot, depuis la saison 2021-2022 et la fin du précédent partenariat avec l’opérateur téléphonique qatari, Ooredoo.

Une marque dédiée au streetwear qui en remplace une autre

Ce sponsoring compense la perte d’un autre, tel que nous vous le révélions en exclusivité sur Sportune, avec la fin de la collaboration précédemment acté avec GOAT, une autre marque du même univers lifestyle dédiée au streetwear et aux baskets, qui portait son logo sur la manche de la tunique parisienne.