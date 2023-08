PSG: Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 sur le mercato ?

Kylian Mbappé est le joueur le plus valorisé du PSG saison 2023-2024. Mais restera-t-il tout l’exercice au sein du club champion de France ?

On ne va surprendre personne en écrivant que le PSG a le onze type le plus valorisé de France, cette saison 2023-2024 encore et avec Kylian Mbappé, tant qu’il est bien là, le joueur le plus bankable d’entre tous. Pour résumer plus simplement en ce qui le concernent, il vaut plus sur le marché des transferts à lui seul, que tous les onze types des autres clubs de la Ligue 1, avec lesquels Paris est en compétition.

Le collectif du PSG est le plus cher de France et Mbappé le plus bankable

A presque 700 millions d’euros de valorisation, l’ensemble de l’effectif, il est même l’un des plus chers du football, tout court. En moyenne un joueur de ce « squad » est estimé à 55 millions d’euros, comme la cote du moment du gardien Gianluigi Donnarumma ou du défenseur et capitaine, Marquinhos. Sachant que l’on ne parle ici que de ceux supposés devenir des titulaires de l’équipe que coache désormais Luis Enrique.

L’inconnue Kylian Mbappé pour gros bémol dans ce onze type

Parce qu’il y a sur le banc pas mal d’autres valeurs sûres, à tout le moins sur l’aspect comptable du mercato, comme le latéral Nuno Mendes (45 M€), le milieu Marcos Ansesio recruté libre et valorisé à près de 35 M€, l’autre milieu Kang-in Lee recruté pour 22 millions d’euros… Et bien d’autres encore. Le gros bémol concerne évidemment l’inconnue Kykian Mbappé, annoncé sous contrat jusqu’en 2025 quand il a prolongé, mais sans dire que ça ne valait qu’à la condition seule et unique du joueur. Lequel n’en a pas voulu au terme du mois de juillet, en conséquence de quoi, il sera libre de partir sans indemnité sur son transfert au terme de cette saison. A moins que le PSG ne parvienne à le céder d’ici là…

Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 du PSG sur le mercato ?

– Gianluigi Donnarumma = 55 M€

– Achraf Hakimi = 50M €

– Milan Skriniar = 35 M€

– Marquinhos = 55 M€

– Lucas Hernandez = 45 M€

– Vitinha = 45 M€

– Marco Verratti = 35 M€

– Manuel Ugarte = 50 M€

– Neymar = 50 M€

– Gonçalo Ramos = 60 M€

– Kylian Mbappé = 200 M€

Total = 680 M€