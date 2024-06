PSG – AS Monaco: Qui va gagner le Trophée des champions selon les bookmakers ?

Le Trophée des champions est prévu le 11 août et opposera le PSG à Monaco.

Direction la Chine et Pékin pour le premier match officiel de la saison 2024-2025 du football professionnel français. Ce sera le 11 août avec l’opposition du PSG et de l’AS Monaco au Trophée des champions. Soit la rencontre du champion de France et de son dauphin en Ligue 1, puisque le club de la capitale a aussi gagné la Coupe de France sur le même exercice.

Le PSG est le favori des bookmakers pour le Trophée des champions

Ce premier titre de la saison ne devrait pas échapper au collectif de Luis Enrique. C’est en tout cas ce que président les cotes des bookmakers nationaux qui donnent une victoire du Paris Saint-Germain à la cote de 1,58, le match nul (dans les 90 minutes réglementaires), est à 3,85 et la victoire de Monaco est cotée à 4,3.

Douze victoires à quatre dans l’histoire de la compétition

Quant à savoir « qui va se qualifier », comprendre quelle équipe va remporter ce Trophée des champions, la cote du PSG est 1,32 et celle de l’ASM de 2,77. Le Paris SG est le club tenant du titre et celui qui l’a le plus souvent emporté avec douze sacre dans son histoire. L’AS Monaco l’a gagné quatre fois, dont la dernière en 2000.