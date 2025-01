Le PSG affronte Monaco pour un premier titre cette saison, au Trophée des champions 2025.

Ce dimanche 5 janvier, tous les regards des amateurs de football seront tournés vers Doha, où se joue le Trophée des Champions. Cette compétition emblématique, opposant chaque année le vainqueur de la Ligue 1 au détenteur de la Coupe de France, sera le théâtre d’un nouveau duel entre ces deux poids lourds du football français. PSG – Monaco 2025 en direct live streaming est une rencontre à ne pas manquer. Elle sera diffusée en direct à partir de 17h30 heure française, sur DAZN 1, la chaîne du foot en France qui baisse encore ses prix pour la deuxième moitié de saison.

Suivez PSG – Monaco 2025 en direct live streaming

Prix en baisse sur DAZN qui diffuse PSG – Monaco 2025 en direct live streaming

Le Paris Saint-Germain, grand favori de cette confrontation, arrive avec le statut de champion incontesté de la saison passée. Invaincus en championnat et leaders incontestés avec une avance confortable de 10 points, les Parisiens comptent bien ajouter un nouveau titre à leur impressionnante collection. L’AS Monaco, pour sa part, vise une performance d’exception après un mois de décembre mitigé, marqué par une seule victoire en quatre matchs de Ligue 1 et des éliminations douloureuses en Ligue des Champions face à Benfica et Arsenal.

Paris est le favori à sa propre successions au Trophée des champions

Si le PSG affiche une domination historique dans cette compétition avec 12 titres, dont 10 des 11 dernières éditions, l’ASM espère créer la surprise et s’offrir un souffle d’air frais dans une saison exigeante. Le match se déroulera au Stade 974, à Doha, un écrin moderne qui incarne parfaitement le rayonnement international que vise ce Trophée des Champions. Une rencontre qui, au-delà du trophée en jeu, symbolise également la confrontation de deux projets sportifs d’envergure.

Le match sera diffusé en direct sur DAZN 1, accessible depuis une Smart TV, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. La plateforme, qui s’est imposée comme un acteur majeur de la diffusion sportive, propose également une large gamme d’événements en direct, de la Ligue 1 McDonald’s à la Ligue des Champions féminine, en passant par d’autres disciplines comme le basketball ou les sports de combat.