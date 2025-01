PSG – AS Monaco. Ça rapporte combien aux équipes le Trophée des champions ?

C’est aujourd’hui dimanche 5 janvier que se dispute le Trophée des champions 202-2025.

C’est d’abord l’opportunité d’un premier titre sportif dans cette saison 2024-2025, que de gagner le Trophée des champions, programmé entre le Paris SG, vainqueur de la Coupe de France et champion de France 2024 et son dauphin en Ligue 1, qu’est l’AS Monaco. La rencontre est programmée ce dimanche 5 janvier à Doha au Qatar, à partir de 17h30 à l’heure française (à suivre sur la chaîne DAZN).

La prime du Qatar à la LFP reversée aux deux équipes ?

Cette rencontre de gala pour les deux équipes offre aussi la possibilité d’un bonus que le journal L’Equipe évoque ce dimanche au demi-million d’euros garanti, sous la forme d’une prime à la participation. Sachant que l’organisation du format prévoit la prise en charge financière des délégations de deux camps. Ailleurs en Italie, le site Calcio e Finanza avance une récompense de deux millions d’euros à la formation vainqueur et la moitié revenant à l’autre.

Cela reviendrait alors, pour la Ligue de football professionnel (LFP) à redistribuer l’intégralité de ce que la capitale du Qatar va lui verser pour s’octroyer le droit d’organiser le match à domicile, sur la pelouse du stade 974 qu’elle a construit dans le cadre du Mondial 2022.