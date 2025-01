Ligue 1. Un Marseillais, un Lyonnais et un Lillois nommés pour le trophée de décembre

C’est une certitude, le joueur de décembre en Ligue 1 sera un attaquant. Pour le reste tout est à faire.

Le Trophée UNFP-McDonald’s du meilleur joueur de décembre en Ligue 1 se jouera entre trois attaquants qui ont brillé lors des 14e et 15e journées : celui du LOSC Lille, Jonathan David, Ryan Cherki à l’Olympique Lyonnais et Mason Greenwood pour l’Olympique de Marseille.

Un duel d’attaquants pour le Trophée UNF de décembre

Déjà lauréat en novembre, David fait figure de favori après sa performance majuscule contre Brest (deux buts et une passe décisive). Il devra toutefois faire face à la concurrence de Cherki, auteur d’un but et deux passes décisives avec l’OL, et de Greenwood, buteur une fois avec l’OM et précieux dans le jeu marseillais.

Ces trois jeunes talents, qui incarnent le renouveau offensif de leurs équipes respectives, sont désormais soumis au vote des supporters pour désigner le successeur de David.