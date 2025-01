OM. Quel était le salaire de Luiz Felipe avec Al-Ittihad ?

Un défenseur central de 27 ans en approche à l’OM.

Selon tous les spécialistes du mercato, qu’ils soient de France ou d’ailleurs, le transfert est bouclé. Tous l’évoquent comme tel, indiquants que le joueur est attendu ce lundi dans la capitale des Bouches-du-Rhône, pour y parapher un contrat sur les 18 prochains mois. Luiz Felipe est donc déjà considéré comme un joueur de l’Olympique de Marseille, mais le grand livre du football est rempli d’assez d’histoires de volte-face ou autres désillusions, pour ne pas s’enthousiasmer trop vite sur l’arrivée du défenseur central italo-brésilien.

Luiz Felipe à l’OM, c’est comme si c’était fait

Une question sera aussi celle de son salaire avec le club phocéen. Car Luiz Felipe évoluait précédemment au club Al-Ittihad en Arabie Saoudite, dans un pays où les contrats des joueurs sont stimulés par les pétro-dollars. Si l’OM a l’avantage de pouvoir recruter le défenseur de 27 ans libre sur ce marché des transferts, puisque Felipe et Al-Ittihad ont récemment convenus d’un commun accord de se séparer ; souvent blessé, le joueur n’ayant qu’une seule apparition cette saison dans le collectif de Beenzema, Kanté ou autre Moussa Diaby, pour les Français qui le fréquentent.

Un salaire à 6 M€ net par saison avec Al-Ittihad

Pour l’embaucher, Al-Ittihad avait réglé une indemnité de 22 millions d’euros, plus 3 millions de bonus, payée au Betis en Espagne, à quelques jours de l’automne 2023. Luiz Felipe à cette occasion, a signé un contrat sur trois ans, jusqu’en 2026 qui lui valait de gagner l’équivalent de 6 millions d’euros par an. Mais ici exprimés en net de charges et d’impôts. C’était trois fois et demi plus environ, qu’il n’en percevait avec le Betis et sept fois et demi son salaire précédent sous le maillot de la Lazio en Italie.