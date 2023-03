PSG: Ce que coûterait la prolongation de Messi vs ce que la Pulga rapporte

L’avenir de Lionel Messi au PSG est incertain. Car l’Argentin, s’il rapporte beaucoup à son club, lui coûte aussi énormément.

Doit-il ou ne doit-il pas prolonger Lionel Messi, le Paris Saint-Germain ? Question de « riches », que de choisir entre conserver le GOAT du football, dans un championnat de Ligue 1 par ailleurs en souffrance sur la scène internationale, ou de s’en séparer pour investir autrement les deniers de son contrat. Car Lionel Messi, légitimement du fait de son statut et palmarès coûte cher au club de la capitale.

Une 3e saison au PSG à 40 M€ de salaire plus 15 M€ de primes

Ce mardi, sur le plateau de L’Equipe TV, les chroniqueurs ont fait les comptes. En rappelant d’abord que le champion du monde argentin a signé deux ans plus une saison optionnelle, avec le PSG. La première, disputée en 2021-2022, a rapporté 30 millions d’euros à l’intéressé. La suivante, 2021-2022 actuellement en cours, est payée 40 millions d’euros. La prochaine, s’il reste et que l’option est levée, lui vaudra de gagner autant, mais avec en plus une prime de 15 millions d’euros.

Pour voir Lionel Messi la demande est bien plus forte que l’offre

Lionel Messi est de fait le deuxième joueur le mieux payé de la Ligue 1, derrière Kylian Mbappé. S’il coûte cher, l’Argentin rapporte aussi énormément. Sur l’année 2022 dernière, le Paris Saint-Germain a dépassé le million de maillots vendus et plus d’un sur deux (60 %) était floqué du nom de Messi. Sur la saison dernière, le club de la capitale a battu à la fois un record de recettes liées au sponsoring (300 M€) et à la billetterie (132 M€). Faut-il également rappeler à ce propos, que le PSG est le n°1 européen en 2022, sur les revenus « jour de match », bien qu’il soit à l’étroit dans son Parc des Princes. Pour voir Messi et co, la demande est bien plus forte que l’offre.