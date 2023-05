PSG: Ce maillot définitivement abandonné après une défaite face à l’OM

Pour les touches de roses notamment sur le flocage des noms des joueurs, ce maillot du PSG n’a été porté qu’une seule fois. C’était au début de ce siècle. Un autre temps…

C’est un match que les supporters du PSG ont probablement voulu oublier. Le 12 avril 2002, les Rouge et Bleu se sont inclinés 0-1 face à l’OM au Stade Vélodrome lors de la 32ème journée de Ligue 1. Cette rencontre fait pourtant partie de l’histoire du club, non pas car il s’agit d’un Classique, mais parce que c’est la première fois que les joueurs parisiens évoluaient avec un maillot noir, depuis la création du Paris Saint Germain. Après ce revers, cette tunique n’a plus été portée lors de l’exercice 2001-2002.

Le premier maillot noir du PSG a été arboré lors d’une défaite face à l’OM

Si la piste de la superstition a pu être évoquée, la réalité serait en fait tout autre. Ce maillot noir et gris, qui a eu un véritable succès auprès des supporters, n’a été porté qu’une seule fois en raison de la présence de liserés roses sur les manches et sur le col de la tunique. Un détail à priori insignifiant voire même anodin, mais qui ne l’était pas à l’époque, comme le racontait le journaliste Arnaud Hermant, qui couvre l’actualité du Paris Saint Germain depuis plus de vingt ans, dans son ouvrage PSG Confidentiel, sorti en août 2012.

Un maillot abandonné en raison de la présence du rose

L’entraîneur parisien de cette période, Luis Fernandez, aurait craint les moqueries liées à la couleur rose de ses liserés. Plus précisément des insultes à caractère homophobe à l’encontre de son équipe lors des déplacements du PSG. C’est suite à un ultimatum du sponsor Nike que ce maillot sera sorti des placards face à l’OM. Une histoire révélatrice des considérations de l’époque. Près de 20 ans après cette saison 2001-2002, soit lors de l’exercice 2020-2021, les Parisiens ont porté à de nombreuses reprises leur quatrième maillot à dominante de rose et de violet, sans que cela ne pose aucun problème aux fans. Preuve que, et fort heureusement, les mentalités évoluent positivement.