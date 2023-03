Cadeau d’Adidas à Messi pour son titre au Mondial

Avec trois étoiles, comme autant de titres de l’Argentine à la Coupe du monde, sur les chaussures de Lionel Messi.

Le 18 décembre 2022 est une date qui sera gravée à jamais dans la tête des Argentins, et celle de Lionel Messi. Ce jour-là, le capitaine de l’Albiceleste a réalisé son rêve en remportant le seul trophée qui manquait à son immense palmarès : la Coupe du Monde. Pour célébrer ce titre, son équipementier Adidas a décidé d’offrir au numéro 30 du PSG une paire de crampons personnalisée.

Adidas célèbre Lionel Messi, joueur du PSG, trois mois après le titre Mondial

C’est à travers son compte Instagram que Lionel Messi a fait découvrir aux internautes ses souliers. Pour se rappeler au bon souvenir de la Coupe du monde, Adidas a tout simplement rajouté quelques facéties sur les crampons dorés avec lesquels il jouait lors du dernier Mondial au Qatar, qui n’est autre que le modèle Adidas X Messi 2022 World Cup Speedportal. Sur le bout de la chaussure, figurent trois étoiles de couleur bleu ciel, en référence aux trois titres de champion du monde remportées par l’Albiceleste.

Le nom de ses deux premiers enfants sur la paire de crampons de Messi

Sur le côté extérieur de sa chaussure droite, on peut lire la légende suivante : “FIFA World Cup Qatar 2022 Winner”. Autre détail, sur le côté extérieur de sa chaussure gauche, sont visibles les noms de ses deux premiers fils, Thiago et Mateo, ainsi que leurs dates de naissances respectives. Cette paire de crampons est à dominante dorée avec du bleu ciel et du blanc, rappelant les couleurs de la sélection argentine.