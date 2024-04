PSG: Ça rapporte combien une demi-finale de la Ligue des champions ?

Le PSG joue une prime à 12,5 M€ en demi-finale face au Barça.

Les raisons d’écarter le Barça de la course à la Ligue des champions ne manquent évidemment pas au PSG. L’une étant quand même l’opportunité financière, d’importance pour un club en déficit structurel depuis plusieurs années. La C1 est la compétition de club la plus rémunératrice du football international, sur la dernière décennie elle a rapporté une moyenne de 80 millions d’euros annuels au club de la capitale.

Le PSG a déjà gagné plus de 100 M€ de sa Ligue des champions

Et cette édition lui garantie déjà plus de 100 millions, au bénéfice de toutes les recettes ainsi que le prévoit l’UEFA dans la grille de répartition des gains. Précisément 107 M€ selon nos calculs. Et possiblement 119,5 millions d’euros, puisque la place en demi-finale paye 12,5 millions, en plus de toutes les primes précédemment gagnées à l’addition de la part commune, des résultats obtenus, du classement au coefficient et de la part de marché.

Une qualification pour les demi-finales à jouer mardi à Barcelone

Défait à domicile au Parc des Princes (2-3) à l’aller, le Paris Saint-Germain jouera sa qualification en Catalogne, mardi dans la soirée. Le vainqueur de cette opposition affrontera en demi-finale le qualifié de l’opposition de l’Atlético Madrid et du Borussia Dortmund. A l’aller en Espagne, les Colchoneros se sont imposés 2-1.