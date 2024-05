PSG – Borussia: Entraîneurs, joueurs, comparatif des salaires des deux clubs

Au comparatif des salaires, le PSG domine le Borussia Dortmund.

L’une est plus de deux fois plus épaisse que l’autre. L’on veut parler du poids des masses salariales des clubs qui s’opposent dans la deuxième demi-finale de la Ligue des champions : le Paris Saint-Germain d’un côté et le Borussia Dortmund de l’autre. Celle du premier cité est donc deux fois et demi supérieure, en 2023 elle s’élève à 620 millions d’euros charges comprises, contre 235 millions à la formation allemande.

Luis Enrique gagne 2 fois et demi plus qu’Edin Terzić

De fait, le comparatif des salaires des deux clubs est largement déséquilibré et cela vaut autant pour les joueurs que les entraîneurs ; Luis Enrique approchant un salaire annuel de 11 millions d’euros brut, contre 3,5 millions à son adversaire, Edin Terzić. Les chiffres de ce comparatif reposent principalement sur les données des deux médias nationaux, L’Equipe d’un côté et Bild couplées à celles de Deloitte, des sources autrement plus fiables et légitimes que les chiffres de Capology que certains copieurs patentés en mal flagrant d’inspiration mais aussi d’éthique, reprennent bêtement jusqu’à l’usure dans toute sorte de sujets.

Kylian Mbappé > Top 5 des plus hauts salaires du BVB

Au Borussia Dortmund, quatre joueurs approchent sinon dépassent les 10 millions annuels, mais ils n’égalent même pas, à eux quatre réunis, la seule estimation de la rémunération de Kylian Mbappé, à près de 66 millions d’euros brut… mensuels ! Ces écarts sur la fiche de paie trouvent une bonne explication que celle des revenus générés par les deux clubs. Pour pouvoir verser de telles sommes, il faut nécessairement gagner beaucoup d’argent. A ce niveau, le chiffre d’affaires du PSG, à 807 millions d’euros hors trading selon les données de la DNCG est quasiment deux fois supérieur à celui du BVB (420 millions d’euros), au dernier bilan du 30 juin dernier.

Top 5 des salaires du Borussia Dortmund en 2023-24

Marco Reus = 12 M€

Niklas Süle = 11 M€

Mats Hummels = 10 M€

Sébastien Haller = 10 M€

Emre Can = 8,5 M€

Top 5 des salaires du PSG en 2023-24

Kylian Mbappé = 66 M€

Lucas Hernandez = 16,2 M€

Ousmane Dembélé = 16,2 M€

Marquinhos = 13 M€

Gianluigi Donnarumma = 11 M€