PSG: Barbara Bui dévoile sa 1re collection signée pour le PSG

Tenue de soirée signée Barbara Bui pour le PSG.

Trois mois après l’annonce du partenariat signé pour deux ans, la créatrice Barbara Bui dévoile sa première collection produite pour habiller les féminines du PSG. La collection propose deux looks distincts pour les 25 joueuses parisiennes.

Deux versions de la tenue pensée pour les filles du PSG

Le premier, destiné aux sorties officielles, se caractérise par des lignes épurées et des coupes ajustées. Un piercing métallique aux couleurs du club – rouge et bleu – vient signer ces tenues. Le second ensemble, plus décontracte est en crêpe beige et il marie le cuir et la gabardine.

« Ce sont des femmes avant tout qui veulent toutes exprimer à travers leurs tenues, leur part de féminité. J’ai donc travaillé main dans la main avec elles pour respecter leurs envies », explique Barbara Bui. « Comme la marque PSG, la marque Barbara Bui est identifiable. C’est une institution du monde de la mode, mais qui a su garder son flair, sa singularité. Avec son élégance et sa touche rock, elle incarne à la perfection ce qu’est Paris », ajoute le responsable de la marque PSG, Fabien Allègre.

Mis à la disposition du grand public

Tous les vêtements de cette première collaboration seront à la disposition du grand public, vendue dans les espaces commerciaux du PSG, de la créatrice et leurs plateformes digitales respectives.