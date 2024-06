PSG: Un nouvel habilleur officiel pour les filles du PSG

La marque Barbara Bui est le nouvel habilleur officiel de la section féminine du PSG.

Comme les garçons ont la maison Dior depuis l’automne 2021, les filles du PSG peuvent désormais compter sur l’association de leur équipe avec avec la maison de prêt-à-porter de luxe Barbara Bui. A compter de cette saison 2024-2025, Barbara Bui devient l’habilleur officiel pour les deux prochaines années, une première dans le championnat féminin français.

Barbara Bui va habiller les filles du PSG pour les deux prochaines saisons

« Le Paris Saint-Germain est fier et heureux d’être le premier club de football féminin français à signer un partenariat avec un habilleur officiel aussi authentique que Barbara Bui. Depuis 1987, la marque ne cesse de jouer avec les codes de la mode, de promouvoir la féminité et son excellence. Avec ce partenariat – qui met en exergue un ancrage parisien commun – plus qu’un mariage de raison, nous réunissons les passions », commente par communiqué, Fabien Allègre, responsable de la marque PSG.

« J’ai adoré faire ce travail de création pour habiller l’équipe de football féminin du Paris Saint-Germain. C’est une équipe fantastique ! J’ai toujours aimé exprimer le caractère et la personnalité des femmes. Le talent de ces athlètes de haut niveau en est l’incarnation. C’est une joie de les habiller », ajoute Barbara Bui, directrice de la marque éponyme.

Des tenues pour les jours de matchs ou de célébrations officielles

A compter de ce nouvel exercice sportif, les joueuses du PSG vont bénéficier de tenues spécialement conçues par la créatrice de mode. Ces collections comprendront deux tenues de présentation d’avant-match, une tenue habillée pour les événements officiels et une tenue décontractée.