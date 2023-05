Pep Guardiola et les montres, sa collection personnelle vaut près de 2M€

Pep Guardiola aime les montres, il possède quelques modèles rares et chers.

Entraîneur révolutionnaire du football, Pep Guardiola est considéré, par de nombreux observateurs, comme le meilleur coach de tous les temps. Digne héritier de Johan Cruyff, et toujours à la recherche d’innovations tactiques, l’entraîneur de Manchester City consacre la plupart de son temps au football. Toutefois, en dehors du centre d’entraînement et des pelouses, Guardiola révèle un autre centre d’intérêt : les montres. Focus sur sa collection à près de deux millions d’euros.

Les plus belles montres de Pep Guardiola : Une A. Lange & Söhne Datograph Perpetual Tourbillon (300 000€)

La collection de Pep Guardiola vaut près de deux millions d’euros

Il n’est pas rare de voir Pep Guardiola sur son banc de touche, avec une montre. En mai 2022, il avait même célébré le titre de champion d’Angleterre de Manchester City, cigare à la bouche et Richard Mille au poignet gauche. De couleur bleu, comme son équipe, ce modèle – la RM 010 Automatic Titanium – est estimé à 100 000 euros. Contrairement à de nombreux footballeurs, voire certains entraîneurs, Guardiola n’est pas l’ambassadeur d’une marque. Au total, la belle collection de huit montres que possède l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich approche les 2 million d’euros.

Pep Guardiola aime les Richard Mille

Et visiblement la préférence du technicien de 52 ans va vers l’horloger suisse, Richard Mille. En effet, Pep Guardiola s’affiche régulièrement, en conférence de presse ainsi que lors des rencontres de Manchester City, avec un modèle de la célèbre marque au poignet. Il en possède au moins trois dans sa belle collection, dont la plus coûteuse est le modèle RM27-01 à l’effigie de Rafael Nadal​​. Produite en seulement cinquante pièces, cette montre valait 750 000 euros lors de sa sortie en 2013, mais se revend bien plus cher aujourd’hui.