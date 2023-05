OM: Veretout rejoint l’écurie de Vadim Vasilyev

Jordan Veretout a officiellement pour conseil, l’agence VV Consulting de l’ancien président de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev.

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival en provenance de l’AS Rome, Jordan Veretout s’est très vite imposé comme un joueur indispensable au sein du onze d’Igor Tudor. Si le milieu de terrain de 30 ans performe et semble épanoui à l’Olympique de Marseille, cela ne l’empêche pas d’être également tourné vers l’avenir et la suite de sa carrière, puisqu’il a changé d’agent. Anciennement représenté par Kevin Benhaim et son agence Kelyxane Sport Agency, il a rejoint VV Consulting, l’écurie de Vadim Vasilyev.

L’information était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, elle est désormais officielle. VV Consulting gère les intérêts sportifs de Jordan Veretout. L’agence sportive l’a confirméevia son compte Instagram. Pour ce faire, elle a posté une vidéo de quelques secondes compilant quelques belles actions du milieu de terrain cette saison, avec un message simple et clair « Welcome Jordan Veretout ».

Jordan Veretout avec Tanguy Kouassi Nianzou

Fondée en 2019, l’agence sportive de Vadim Vasilyev, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco, gère les carrières de nombreux footballeurs. La majorité d’entre eux sont des jeunes à fort potentiel, mais pas forcément très connus du grand public. Parmi eux, le défenseur central formé au Paris Saint Germain et qui évolue désormais au FC Séville, Tanguy Kouassi Nianzou, fait office de figure de proue. En rejoignant VV Consulting, Jordan Veretout devient, de fait, l’un des joueurs, si ce n’est le joueur le plus connu parmi le portefeuille de VV Consulting.