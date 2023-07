OM: Valorisation, salaire, contrat, les chiffres de Folarin Balogun sur le mercato

Folarin Balogun a du monde pour le suivre, ça rend l’opération plus compliquée pour l’OM qui le suit.

Dans sa quête d’un attaquant en renfort pour palier le départ possible d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille a coché plusieurs noms. Celui de Pierre-Emerick Aubameyang évoqué hier samedi, sur Sportune. Mais également de Folarin Balogun qui sort d’une saison dernière probante sous le maillot du Stade de Reims en Ligue 1, bien qu’il n’appartienne pas au club champenois. Mais à Arsenal.

Folarin Balogun ne veut plus être prêté une saison de plus

L’international états-unien (il a fait le choix de la sélection US étant né à New York, plutôt que de l’Angleterre), a fait ses gammes du football chez les Gunners. Depuis sa dernière prolongation de contrat en 2022, il est associé à son club jusqu’au terme de l’exercice 2024-2025. Et tel qu’il l’a publiquement formulé, il ne sera pas (re)prêté cette saison ; soit il a la confiance d’Arteta et joue en équipe première, soit – et c’est la tendance actuelle -, il quitte le club sur ce mercato.

L’OM n’est pas le seul club intéressé par le profil du joueur

Problème pour l’OM, il n’est pas le seul club à nourrir de l’intérêt pour le buteur de 22 ans. Lequel est estimé à 30 millions d’euros sur ce marché des transferts, autant par Transfermarkt que l’Observatoire du football. C’est le coût d’un Vitinha (record de recrue la plus chère), pour Marseille. Pour le salaire, il s’agira surtout aux clubs qui le courtisent de revaloriser son contrat du moment qui lui vaut de gagner 2,4 millions d’euros brut annuels, sans les primes en plus. Le Stade de Reims n’en prenait qu’une partie le temps de sa pige.

Chez les bookmakers anglais qui s’intéressent à son futur, l’OM n’est qu’un lointain outsider pour le recruter. Donné à égalité du Stade de Reims, et après l’AS Monaco, pour autre de Ligue 1. C’est West Ham qui tenait récemment la corde.