OM: Valorisation, salaire, contrat, les chiffres d’Aubameyang sur le mercato

L’OM s’intéresse à Aubameyang, une piste séduisante mais possiblement (trop) chère pour le club marseillais.

Après Alexis Sanchez, une autre star du ballon rond foulera-t-elle la pelouse sur stade Vélodrome ? Selon le média Revelo, le directoire de l’Olympique de Marseille serait sur la piste de Pierre-Emerick Aubameyang, validée par le nouvel entraîneur du club, Marcelino. L’OM ne serait pas le seul à avoir de l’intérêt pour l’attaquant international gabonais, l’Arabie Saoudite le suivrait contre la promesse d’un salaire élevé. Car il est là, le véritable frein à l’opération, les chiffres qui l’entourent moins sûrement l’indemnité du transfert que le contrat à offrir au joueur.

C’est moins l’indemnité que le contrat qui rend l’opération incertaine pour l’OM

En l’espèce, Pierre-Emerick Aubameyang appartient à Chelsea qu’il a rejoint sur la fin du mercato de l’été 2022 en provenance du FC Barcelone, contre une indemnité de 12 millions d’euros. Neuf mois plus tôt il avait été libéré par Arsenal avant de rebondir au Barça. PEA a beaucoup baroudé dans sa carrière, mais le natif de Laval connait bien le football français pour l’avoir fréquenté dans sa formation et sa Ligue 1 dans laquelle il a évolué sous les maillots de Lille, Saint-Etienne et Monaco. A 34 ans, il est plus proche de la fin et sa valorisation sur le marché des transferts s’en ressent ; elle est estimée proche de 4 millions d’euros cet été, tant du côté de Transfermarkt, que l’Observatoire du football.

Pierre-Emerick Aubameyang a signé deux ans avec Chelsea à presque 10 M€ par an

Cela reste dans le domaine du possible de l’Olympique de Marseille alors que Chelsea, qui vient notamment de recruter Christopher Nkunku dans le secteur offensif, ne le retiendra pas. Le hic, puisqu’il y en a un est le salaire du joueur. Avec les Blues, Pierre-Emerick Aubameyang a paraphé un contrat sur deux ans payé l’équivalent de 160 000 livres hebdomadaires, soit au cours monétaire du moment, l’équivalent de 9,7 millions d’euros brut annuels. C’est peu ou prou le double du plus haut salaire dans l’actuel effectif de l’Olympique de Marseille et plus que n’en a jamais consenti le club phocéen. Face à l’Arabie Saoudite et ses propositions parfois démentielle, l’OM n’a que le seul projet sportif à objecter et cela passe sûrement par une qualification en Ligue des champions.