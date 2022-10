Les salaires des joueurs de l’OM cette saison 2022-2023

Avec Veretout en dominant du vestiaire, les salaires de l’OM, cette saison 2022-2023.

Certes, l’Olympique de Marseille a réalisé cet été, l’un des mercato les plus marquants de son histoire, dans le sens des arrivées, avec le transfert d’Alexis Sanchez, depuis l’Inter Milan, pour opération culminante, au bilan du président Pablo Longoria et de son staff, cet été. Mais autant les dépenses en indemnités ont gonflé, autant la masse salariale est restée maîtrisée d’une saison à l’autre, avec des renforts qui compensent les départs de gros émoluments qu’étaient ceux de Cédric Bakambu (à l’Olympiakos), Arkadiusz Milik (Juventus) ou Kevin Strootman (Genoa), en prêts ou définitivement.

De gros salaires ont quitté l’OM au mercato de l’été

A plus de 100 millions d’euros ces dernières saisons, la masse salariale le restera encore cette saison. La grille individuelle évolue par contre. Au sommet, il y a match entre deux des recrues estivales venant d’Italie : Alexis Sanchez et Jordan Veretout. Le premier s’est engagé sur un contrat estimé à 3 millions d’euros net, contre 7 qu’il en gagnait précédemment à l’Inter. Quand l’autre a conservé ses émoluments de la Roma, à 3 M€ net par an à l’époque, contre 2,9 M€ net/an à Marseille, selon L’Equipe. La différence se ferait plutôt sur la durée du contrat plus longue pour Veretout (2023+1, contre 2025), mais aussi sur les primes, notamment à la signature, puisque l’attaquant chilien est arrivé libre, en France.

Valentin Rongier le dernier prolongé chez les Phocéens

Les salaires exprimés ci-dessous et en page suivante du dossier, sont des estimations annuelles brutes de chacun des joueurs du collectif phocéen, hors primes incluses dans les contrats, sur la base de nos informations et de celle de la presse française : le journal L’Equipe principalement. Promu plusieurs fois capitaine, en l’absence de Payet sur le terrain Valentin Rongier est le dernier joueur prolongé par l’OM. Les détails de son nouveau contrat ne sont pas connus, mais sur le financier, le précieux milieu de terrain gagne plus depuis, que 240 000 euros comme précédemment.

Les salaires des joueurs l’OM, cette saison 2022-2023

Joueur Salaire en 2021-22 Echéance du contrat Pau López 3,24 M€ 2026 Ruben Blanco 1,08 M€ 2023 Chancel Mbemba 3 M€ 2025 Duje Caleta-Car 2,4 M€ 2023