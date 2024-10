OM – PSG n°1, les affluences de la 9e journée de Ligue 1

Les supporters de l’OM ont rempli le Vélodrome hier, et poussé de tout leur coeur derrière leurs favoris. Mais le PSG et Mr Letexier ont eu raison de l’équipe marseillaise.

L’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le RC Lens ayant reçu, et de surcroît pour le premier et le dernier des adversaires qui font toujours recettes, la 9e journée de la Ligue 1, cette saison 2024-2025 a été riche en nombre de spectateurs aux stades, à la moyenne relevée par L’Equipe de 31 172 par rencontre, contre 27 327 sur l’ensemble de la saison.

Trois derbies et de grosses affluences ce week-end en Ligue 1

Cela équivaut donc à un total de 280 550 sur cette neuvième levée du championnat, dont un quart pour le seul Orange Vélodrome, qui accueillait le premier Classique de la saison, entre l’OM et le PSG. Il n’y avait plus une place à vendre et 66 115 supporters dans les gradins de l’écrin du collectif phocéen.

Par ailleurs, aucun match ne s’est joué à moins de 13 000, ce qui est également peu fréquent, surtout les journées ou l’AS Monaco reçoit. Les dauphins du PSG en championnat étaient en court déplacement à Nice pour un derby qui, la aussi, a dépassé les ordinaires affluences du GYM à l’Allianz Riviera.

Les affluences de la 9e journée de Ligue 1

Marseille – Paris-SG = 66 115

Lyon – Auxerre = 54 868

Lens – Lille = 38 223

Nice – Monaco = 29 795

Rennes – Le Havre = 27 130

Strasbourg – Nantes = 19 398

Reims – Brest = 17 112

Montpellier – Toulouse = 14 111

Angers – Saint-Étienne = 13 798