Où va jouer Folarin Balogun selon les bookmakers ?

Folarin Balogun agit le mercato. Notamment des clubs français.

Révélation offensive de la saison dernière, le temps de sa pige d’une saison au Stade de Reims, en prêt du club d’Arsenal, Folarin Balogun pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec les Gunners. Sachant que l’attaquant de 22 ans a manifesté son refus d’un nouveau prêt et qu’il y a plusieurs clubs intéressés pour le recruter. Plusieurs, dont des équipes françaises, maintenant que toutes connaissent le potentiel de l’international étasunien.

L’ASM, l’OM, Reims et le Losc en outsiders

Chez les bookmakers anglais, la liste des prétendants est particulièrement longue. Elle inclut quatre formations de la Ligue 1, mais aucune n’est en position de favorite. Tout juste des outsiders. La mieux placée est l’Association sportive de Monaco Football Club donnée à une cote de 14 contre un. L’ASM devance le Stade de Reims, où Balogun jouait la saison dernière et l’Olympique de Marseille. Pour ces deux clubs la cote est la même à 20. Quatrième enfin, le Losc est nanti d’une cote à 22 contre un.

West Ham tient la corde si Balogun doit partir

Plus sûrement, s’il Folarin Balogun quitte Arsenal, ce qui n’est en rien évident (cote à 2 pour qu’il reste chez les Gunners), alors poursuivra-t-il sa carrière à West Ham qui a, à la cote de 5, les préférences des bookmakers du Royaume-Uni. LEs Hammers ont leurs préférences devant l’AC Milan, à 7 et Crystal Palace et l’autre club milanais, l’Inter, à 8 contre un.