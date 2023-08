OM: Un nouveau sponsor sur le short des Marseillais

L’OM va porter le logo « Sublime Côte d’Ivoire » sur ses tenues.

L’Olympique de Marseille a annoncé un accord de sponsoring avec « Sublime Côte d’Ivoire », la stratégie nationale de développement touristique de la Côte d’Ivoire. Ce partenariat, d’une durée de trois saisons, impliquera la présence du logo « Sublime Côte d’Ivoire » sur les shorts de l’équipe professionnelle masculine de l’OM pendant les matchs.

L’OM va promouvoir la Cote d’Ivoire

L’accord vise à mettre en avant les attraits touristiques de la Côte d’Ivoire et à renforcer sa position en tant que destination de choix en Afrique. « Sublime Côte d’Ivoire » s’engage à promouvoir le pays comme l’une des cinq principales destinations touristiques sur le continent.

Nombre de football ivoiriens ont contribué à l’histoire du club

Le partenariat entre l’OM et « Sublime Côte d’Ivoire » s’appuie sur des liens historiques entre le club marseillais et la Côte d’Ivoire, dont de nombreux joueurs ivoiriens ayant marqué l’histoire du club. L’OM, avec sa vaste communauté de supporters, collaborera pour promouvoir les richesses culturelles et naturelles de la Côte d’Ivoire.

Des « relations fortes » pour l’OM avec le pays

« Depuis des décennies, l’Olympique de Marseille entretient des relations très fortes avec l’Afrique en général et la Côte d’Ivoire en particulier, confie par communiqué, le président de l’OM, Pablo Longoria. C’est donc une grande fierté pour l’ensemble du club de renforcer encore un peu plus nos liens avec la Côte d’Ivoire et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays. »

Le logo sur le short et les maillots d’entraînement

Le logo « Sublime Côte d’Ivoire » sera présent sur les shorts de l’équipe professionnelle masculine de l’OM lors des matchs de championnat, ainsi qu’au dos des maillots d’entraînement. De plus, un match à l’Orange Vélodrome sera spécialement dédié à la promotion de la Côte d’Ivoire, visant à mettre en avant les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les parcs nationaux et le patrimoine culturel du pays.