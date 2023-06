OM: Salaire, contrat, ce que Al Fateh propose à Alexis Sanchez

Alexis Sanchez a reçu une offre contractuelle juteuse d’Al Fateh.

Indécis pour son futur, Alexis Sanchez. Lié contractuellement à l’OM jusqu’au 30 juin qui arrive, avec une saison de plus en option à son appréciation, l’attaquant chilien de 34 ans ne serait pas certain de vouloir continuer l’aventure en Provence, notamment échaudé par l’échec de son club en Coupe de France et la troisième place finale qui n’assure en rien la présence de Marseille en Ligue des champions. De surcroît l’Arabie Saoudite lui fait les yeux doux.

Al Fateh propose un salaire triple à ce qu’Alexis Sanchez gagne avec l’OM

Plus exactement le club Al Fateh, d’après les informations du spécialiste italien du marché des transferts, Fabrizio Romano. Ce dernier révèle les conditions qui lui seraient proposées : un contrat d’une saison jusqu’en 2024, plus une autre en option. Mais surtout un salaire de 10 millions d’euros. Ici exprimé en net. C’est quasiment le triple de ce que lui verse l’Olympique de Marseille cette saison, à savoir un peu plus de 4 millions d’euros en brut.

Understand Saudi side Al Fateh has now submitted an official proposal to Alexis Sánchez. 🇸🇦🇨🇱 #transfers €10m salary per season offered to OM forward. Contract valid until 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/dzJ3Wnb18i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

L’argent du Moyen-Orient ou le challenge sportif et l’amour de Marseille ?

Pour le conserver, l’OM devra forcément le revaloriser mais jamais le club phocéen, chaque année déficitaire ces six dernières saisons, ne pourra s’aligner sur le salaire que lui offrirait Al Fateh. Le meilleur argument pour le conserver est sportif, il n’aura pas le même challenge au Moyen-Orient. De surcroît, Alexis Sanchez a trouvé à Marseille un club, des supporters et une ville à sa mesure. Accueilli en rock star l’été dernier, il a depuis gagné sa place dans le coeur des Marseillais.