OM : Quel est le salaire anglais de Neal Maupay avec Everton ?

Après Brentford la saison dernière, c’est à l’OM que Neal Maupay est en prêt.

S’il n’y avait eu le transfert tardif d’Adrien Rabiot, plusieurs jours après la fin du mercato, Neal Maupay serait resté le dernier renfort de l’été de l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 28 ans est arrivé sur la fin du mois d’août, il s’est engagé avec le club phocéen dans le cadre d’un prêt d’un an, depuis Everton en Premier League.

Neal Maupay est à l’OM en prêt avec option d’achat

Il y a une option d’achat incluse dans l’opération. Elle serait obligatoire, d’un montant de 6 millions d’euros, plus 3 millions de bonus et un pourcentage à la revente de 20%. D’ici là et le temps de sa pige avec l’OM, Neal Maupay est toujours contractuellement lié aux Toffees. Cela suppose donc que l’Olympique de Marseille doit avoir à sa charge le salaire noué entre l’autre club d’Everton et l’ancien niçois.

Le salaire d’un cadre du vestiaire de l’Olympique de Marseille

Neal Maupay est arrivé en 2022 à Everton en provenance de Brighton. Il a signé pour l’occasion un contrat sur quatre ans qui, selon le estimations du spécialiste Spotrac, vaut à l’intéressé de gagner l’équivalent de 3 millions d’euros bruts annuels. C’est l’équivalent d’un titulaire du vestiaire que dirige Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, une place à laquelle justement aspire Maupay.