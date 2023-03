Les effectifs les plus chers de la Ligue 1 selon le CIES

L’Observatoire du football (CIES) dresse le classement des clubs de la Ligue 1 en fonction de la valorisation estimée de leurs effectifs.

Dans sa lettre hebdomadaire, le Centre International d’étude du sport (CIES) analyse le football sous différents angles. Cette semaine, il a décidé de classer les 100 premiers clubs au monde selon la valeur marchande estimée des joueurs qui composent son collectif (qu’ils soient prêtés ou non). Le PSG est le premier en France, devant, entre autres, l’OM et le RC Lens et l’OL.

Le PSG domine la Ligue 1, sur et en dehors du terrain

Lorsqu’il s’agit de valeur marchande de joueurs, le PSG ne peut être que dominateur en France. Avec 745 millions d’euros de valeur marchande estimée pour 39 joueurs, le club de la capitale n’a pas de concurrence dans le championnat. Celle-ci peut d’ailleurs être mise en parallèle avec les résultats sportifs, puisque les deux sont intrinsèquement liés. Ce n’est pas un hasard si Kylian Mbappé, atout principal des Parisiens, valorisé par le CIES jusqu’à 180 millions d’euros, représente près d’un quart de la valorisation de l’ensemble des joueurs appartenant d’une façon, ou d’une autre au Paris Saint Germain.

L’OM, derrière l’AS Monaco et le Stade Rennais

S’il existe bel et bien un lien entre le classement sportif et la valeur de l’effectif, ce n’est pas toujours le cas. L’OM, actuel deuxième de Ligue 1, est quatrième du classement du CIES parmi les clubs français, avec une valeur marchande estimée à 267 millions d’euros, pour 32 joueurs. Devant les Olympiens, outre le PSG, se trouvent l’AS Monaco et ses 325 millions d’euros pour 34 joueurs, et le Stade Rennais, dont la valorisation des joueurs leur appartenant est de 321 millions d’euros. Deux équipes qui sont, pour l’heure, en dehors du podium du championnat de France.

Le RC Lens, avant dernier de Ligue 1

Contrairement au RC Lens, qui, malgré une baisse de régime lors des derniers matchs après une très belle première partie de saison, tient et s’accroche à sa troisième place. La valeur marchande estimée des joueurs appartenant au clubs lensois est de 174 millions d’euros. Une valorisation qui place les Sang et Or au huitième rang des neuf effectifs les plus chers de Ligue 1, à rebours de son classement sportif.

Les 9 effectifs les plus chers de Ligue 1 selon le CIES

PSG = 745 M€ (39 joueurs)

AS Monaco = 325 M€ (34)

Stade Rennais = 321 M€ (36)

OM = 267 M€ (32)

OGC Nice = 218 M€ (32)

OL = 203 M€ (41)

LOSC = 192 M€ (34)

RC Lens = 174 M€ (31)

FC Lorient = 111 M€ (36)