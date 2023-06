Classement FFF des meilleurs centres de formation en Ligue 1

Au classement des centres de formation en Ligue 1, le Stade Rennais est la nouvelle référence nationale.

La Fédération Française de Football (FFF) a rendu public le classement des centres de formation en Ligue 1 pour la saison 2022-2023. Cette évaluation, réalisée par la Direction technique nationale (DTN) de la FFF, vise à évaluer les performances des centres de formation des clubs de Ligue 1 dans différents domaines liés à la formation des jeunes joueurs.

Le Stade Rennais se positionne en n°1 des centres de formation

Parmi les vingt clubs de Ligue 1, le centre de formation du Stade Rennais FC se positionne en tête du classement avec une note de 4,2 étoiles. « C’est une très grande fierté pour l’ensemble du Stade Rennais F.C. d’avoir été désigné comme le centre de formation le plus performant de France. L’Académie Rouge et Noir est reconnue depuis plus de 40 ans et fait partie de notre ADN. La formation est au cœur de la stratégie du club et cela s’inscrit dans le temps. Je tenais évidemment à saluer le travail de Denis Arnaud et de l’ensemble des équipes qui accompagnent nos jeunes au quotidien. Educateurs, personnel médical, recruteurs, coordinateur, administratifs, enseignants, vie scolaire… toutes et tous s’engagent pleinement pour la réussite de nos jeunes », a réagi par communiqué Olivier Cloarec, le président exécutif – directeur général du club.

L’OL et l’AS Monaco complète le podium de la Ligue 1 saison 2022-2023

Juste derrière, l’Olympique Lyonnais se distingue avec une note de 4,1 étoiles, ce qui lui permet de se hisser à la deuxième place du classement. Le centre de formation lyonnais a démontré son efficacité dans la formation et la progression des jeunes joueurs au cours de la saison écoulée. L’AS Monaco FC complète le podium avec une note de 3,7 étoiles. Le club monégasque a également su se démarquer par la qualité de sa formation et son engagement dans le développement des jeunes talents.

Professionnalisation, temps de jeu en 1re, scolarité… pour critères retenus

La FFF souligne que cette évaluation se base sur plusieurs critères, tels que la professionnalisation des joueurs âgés de 16 à 23 ans sous contrat professionnel, le temps de jeu en équipe première, les sélections nationales, la scolarité ainsi que la représentation européenne des joueurs formés par les clubs. Ce classement des centres de formation en Ligue 1 met en lumière les clubs qui se sont distingués dans la formation et l’accompagnement des jeunes joueurs, contribuant ainsi à l’essor du football français. Il souligne l’importance accordée par les clubs à la structuration et au développement de leurs académies de formation, qui constituent un véritable vivier de talents pour le football français.

Classement des meilleurs centres de formation en Ligue 1 selon la FFF

1. Stade Rennais

2. Olympique Lyonnais

3. As Monaco

4. Paris SG

5. Toulouse FC

6. Losc Lille

7. FC Nantes

8. Montpellier HSC

9. RC Lens

10. RC Strasbourg Alsace

11. FC Lorient

12. OGC Nice

13. Stade de Reims

14. ESTAC Troyes

15. AC Ajaccio

16. Olympique de Marseille

17. AJ Auxerre

18. Stade Brestois 29

19. Angers SCO

20. Clermont F63