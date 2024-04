Classement de la Ligue 1 comparé aux budgets des clubs

A l’équilibre comme rarement le comparatif du classement de la Ligue 1 et des budgets des clubs.

Alors que le championnat approche à grands pas de son dénouement final, les places en Ligue 1 deviennent de plus en plus chères. Quel club a justement payé la sienne à la hauteur de ses performances sportives ? Pour en juger, nous avons comparé le classement du moment à celui du budget prévisionnel des équipes en début de saison.

Du PSG à Clermont, quatre clubs sont au parfait équilibre

Forcément, il y a toujours des écarts de plus ou moins grande envergure. Mais cette saison, à son presque terminal est, une fois n’est pas coutume, somme toute globalement en phase entre la logique sportive et la celle de la finance. Quatre clubs ont à l’équilibre parfait dont les extrêmes PSG et Clermont et ce le nombre grimpe à plus de la moitié du plateau (10 équipes sur 18), dans un ratio de +/- 2 points.

OM, OL et FC Lorient en deçà, contrastent avec le Stade Brestois

Pour performance les plus notables, il y a d’abord des déceptions que sont celles de l’OL (-7), l’OM (-5) et le FC Lorient (-5), les plus en-deçà des ambitions initiales. Mais il y a surtout LA performance à retenir que celle du Stade Brestois qui vit une saison de rêve avec déjà la certitude de se maintenir, c’était l’objectif au départ. Et voilà que désormais le club breton se prend à rêver de Ligue des champions. Il faudrait se pincer pour le croire !

Classement de la Ligue 1 saison 2023-24 comparé aux budgets des clubs

Club Budget Classement budget Classement L1 Différence Paris SG 700 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 270 M€ 2 7 – 5 Olympique Lyonnais 220 M€ 3 10 – 7