OM, PSG, OL, LOSC: Ce que sera le classement final en L1 selon les bookmakers

Après un premier quart de la saison 2022-2023, focus anticipé, sur ce que sera le classement final de la Ligue 1, selon les bookmakers français.

Au premier quart de la saison 2022-2023 de la Ligue 1, de premières tendances sportives se dessinent dans un sens et l’autre du tableau. A ce stade, existe presque une certitude, chez les bookmakers de France : que le PSG sera champion. C’est vrai pour certains opérateurs qui n’autorisent même plus les mises, sur ce scénario.

Le PSG plus favori que jamais, l’OM double l’OL

Le reste en revanche, a évolué depuis deux mois et notre dernier point « bookmakers » et la Ligue 1. A l’époque, l’OL était donné en meilleur outsider après Paris, pour le titre, mais les résultats obtenus sur le terrain font que les Gones sont désormais plus en retrait, tandis que l’OM s’impose désormais en véritable force d’opposition au PSG, et de favori pour l’autre place directement qualificative, à la Ligue des champions.

Lorient déjouent tous les pronostics de la rentrée en Ligue 1

A l’arrière du classement aussi, les positions ont évolué. Il y a deux mois, les promus TFC, AC Ajaccio et AJA, en plus de Clermont et de Troyes étaient possiblement dans la « charrette », des bookmakers. Il y a désormais Angers et Ajaccio, un peu plus en danger que les autres. Quant au FC Lorient, il était le dernier de la classe, il y a deux mois et voilà que les Merlus déjouent les pronostics, désormais placés, dans le ventre mou. Il y a deux mois le titre payait 2 500 euros la mise initiale, aujourd’hui, la cote n’est plus qu’à 350 contre un.

La hiérarchie ci-dessous répond à la question « Qui sera champion de France ? ». De là déroule derrière, ce classement final anticipé, tel qu’il est donné à la moyenne, par les opérateurs du jeu, dans l’Hexagone.

Qui sera champion de France de Ligue 1 2022-2023 selon les bookmakers

PSG = 1,05 contre un

Olympique de Marseille = 19

AS Monaco = 35

RC Lens = 44

Olympique Lyonnais = 60

Stade Rennais = 75

LOSC = 105

OGC Nice = 285

FC Lorient = 365

RC Strasbourg = 450

FC Nantes = 535

Toulouse FC = 535

Montpellier HSC = 615

ESTAC Troyes = 700

AJ Auxerre = 700

Stade de Reims = 700

Clermont Foot = 1 030

Stade Brestois = 1 030

AC Ajaccio = 1 200

Angers = 1 200