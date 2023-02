OM – PSG: Nombre de pays, de diffuseurs, les chiffres du Classique à l’internationale

Le Classique OM – PSG sera diffusé internationalement. – @Sportune

C’est l’affiche du week-end de football, en France, déjà naturellement quand l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’affrontent, encore plus dans ce contexte à fort enjeu et un même besoin pour les deux clubs, de prendre les trois points de la gagne. Le Classique OM – PSG est programmé au stade Vélodrome, ce dimanche en prime time.

170 pays diffuseront le Classique OM – PSG

Naturellement diffusé dans l’Hexagone, le choc le sera aussi à l’internationale. La LFP a communiqué quelques chiffres à cette occasion : la rencontre sera accessible dans 170 pays du monde, pour une couverture assurée par 50 diffuseurs internationaux. Pour quelques-uns des principaux sur différents continents : Canal+ Sport en Afrique subsaharienne, beIN Sports au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, CCTV en Chine, ou ESPN Star+ en Amérique Latine.

Pauleta et Gignac animateurs de la soirée au Mexique

La Ligue mène aussi une opération de l’autre côté du globe, sous l’égide de joueurs iconiques des deux clubs : Pedro Miguel Pauleta pour le PSG et André-Pierre Gignac, l’OM. L’un et l’autre seront au Mexique, dimanche, le premier à Mexico City et l’autre à Monterrey où il évolue toujours professionnellement. Ils recevront les fans de leur équipe respective, présents au pays.