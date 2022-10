OM, PSG, Bayern, Real: Classement des primes gagnées en Ligue des champions

Les clubs français brillent en Ligue des champions. Ça rapporte financièrement.

Ah quelle fait du bien, cette victoire. Parce qu’elle relance l’OM dans la course à la qualification, en Ligue des champions, parce qu’elle a été décroché en terre lointaine, à Lisbonne (0-2 face au sporting), et parce qu’il y a longtemps que le club phocéen n’avait plus gagné deux fois dans une même C1. C’est donc chose faite et ce succès ouvre pour le club des perspectives sportives autant que financières.

Un peu plus de 50 M€ au PSG, la moitié à l’OM

Croire en la possibilité de voir les huitièmes de finale n’est plus illusoire, l’OM n’est toutefois pas aussi avancé que le PSG, invaincu dans son tournoi. Pour Paris, c’est déjà rémunérateur en soit, le passif européen des dix dernières saisons joue aussi à l’avantage du collectif francilien. Car à l’addition de la prime commune de l’UEFA aux 32 formations, des bonus à la performance en phase de groupes et du classement au coefficient, sur dix ans révolus, le champion de France a déjà cumulé plus de 50 millions d’euros de gains, garantis dans la compétition.

Des huitièmes qui valent 9,6 M€ de primes

Garantis et même plus, puisque les chiffres que Sportune rapporte ci-dessous ne comprennent pas la part finale des droits de la télé, pour chacun des clubs. Cela vaut aussi pour l’Olympique de Marseille qui prétendra donc à recevoir plus que 25,788 millions d’euros déjà acquis jusqu’ici, selon le même mode de répartition évoqué plus haut. Au total, l’UEFa distribue un peu plus de 2 milliards d’euros aux clubs de la C1. Ceux qui verront les huitièmes gonfleront leur cagnotte de 9,6 millions supplémentaires.

Classement des primes gagnées en Ligue des champions

1. Bayern Munich = 62 087 000 €

2. Real Madrid = 61 354 000 €

3. Chelsea = 54 006 000 €

4. FC Barcelone = 53 480 000 €

5. Manchester City = 53 395 000 €

6. Paris Saint-Germain = 52 662 000 €

7. Juventus = 51 413 000 €

8. Liverpool = 51 328 000 €

9. Atlético Madrid = 50 069 000 €

10. Borussia Dortmund = 48 321 000 €

…

27. Olympique de Marseille = 25 788 000 €