OM, LOSC: Le sponsor maillot accuse des pertes encore plus lourdes

Les pertes s’accentuent pour Cazoo, le groupe sponsor à l’avant des maillots de l’OM et du LOSc, en Ligue 1.

Les difficultés économiques du groupe Cazoo, le sponsor majeur sur le maillot de l’OM et du LOSC cette saison, accuse des pertes qui se creusent. L’attestent les comptes de l’année 2021, partagés en ce début de mois de novembre ; ils font apparaître des pertes de plus de 223 millions d’euros, après taxes et impôts, au bilan de l’année 2021.

Les pertes du sponsor majeur de l’OM et du LOSC s’accentuent

Elles étaient de 107 millions environ, un an plus tôt, au 31 décembre 2020. Il y a deux mois, au début de septembre, le groupe britannique, spécialiste de la vente de voitures d’occasion reconditionnées, a annoncé sa volonté de se retirer du marché européen, après avoir pourtant largement investi pour sa visibilité, à travers des contrats de sponsoring noués en plusieurs pays du Vieux Continent.

Naming du golf, sponsor de clubs en Ligue 1 et ailleurs en Europe

En France, Cazoo est le naming de l’Open de France de golf et le commanditaire à l’avant les maillots de l’Olympique de Marseille et du LOSC Lille. Le contrat aurait été signé pour les deux clubs sur deux ans, avec une saison de plus en option, il rapporterait 4 millions annuels aux Dogues et 7 millions, au club phocéen. Le futur de l’association est donc très incertain pour ne pas dire, compromis.

Des investissements dans le sponsoring qui devraient être remis en cause

Cazoo pèse un portefeuille de sponsoring sportif supérieur à 80 millions de dollars, dont une partie de ces investissements est tourné vers le Royaume-Uni, son territoire d’ancrage, désormais privilégié. En moins de trois ans, l’entreprise a perdu presque 271 millions de livres sterling, soit plus de 310 millions d’euros.