OM, LOSC: Que leur rapporte le sponsoring de Cazoo ?

Le sponsor de l’OM et du LOSC a des difficultés, au point d’envisager de se retirer du Vieux Continent.

En grande difficulté financière, le groupe Cazoo envisage de se retirer du marché européen, pour miser sur la Grande-Bretagne, où il est dominant. L’annonce, publiée par le board, par voie officielle, pourrait mettre à mal tous les partenariats noués par le spécialiste de la vente en ligne de voitures reconditionnées et les clubs ou événements sportifs. En France, il y a le naming de l’Open national de golf. Et la place sur les maillots de l’OM et du LOSC.

Un même contrat de trois ans pour l’OM et le LOSC

Depuis le début de cet exercice, Cazoo s’affiche à l’avant des tuniques des deux clubs, pensionnaires du championnat de France de Ligue 1. C’est un sponsoring majeur, c’est-à-dire, le deuxième partenaire commercial le plus rémunérateur, derrière l’équipementier. Dans les deux cas de Lille LOSC et de l’Olympique de Marseille, la durée du contrat signé au commencement de cette saison 2022-2023, est la même et pour trois ans.

Des partenariats conclus avant leur terme ?

Cela vaut au club nordiste de gagner près de 4 millions d’euros par an, soit autant environ, que le deal signé par la marque avec Valence en Espagne, pour le même type de partenariat. Ce serait un peu plus pour l’Olympique de Marseille, plus proche des 7 millions d’euros du maillot d’Aston Villa, en Premier League, sur lequel Cazoo est présent depuis plus longtemps : l’exercice 2020-21. Récemment interrogé par Sportune, le responsable France du groupe se voulait confiance quant au bon déroulement du contrat sur sa forme et durée initiale. Pourtant à La Provence, la marque parle ce vendredi de « liquidation ordonnée », discutée avec ses partenaires.

Un sponsor inscrit au sens large dans le sport

Depuis son entrée sur le marché européen, Cazoo a élargi son portefeuille commercial, avec des partenariats en France, ainsi qu’en Espagne (Real Sociedad), Allemagne (Fribourg) ou Italie (Bologne), sans compter le Royaume-Uni, son terrain favori. La marque est présente à travers neuf disciplines sportives, parmi lesquelles le snooker, les fléchettes, ou le rugby à XIII.