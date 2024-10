MHSC-OM : Montpellier en rose pour la réception de Marseille

Après les filles face à Strasbourg, samedi, les garçons du MHSC recevront l’OM le 20 octobre, avec un maillot rose sur les épaules.

Octobre rose, le Montpellier HSC le prend véritablement au mot. Le club de la Paillade est un parmi d’autres en Ligue 1, qui soutient l’opération en s’y associant le temps d’un match. Mais alors que la plupart des clubs se limitent à un effet rose, certains portant le ruban qui le symbolisee, le MHSC est jusqu’au-boutiste​, c’est tout le maillot qui emprunte la couleur de l’événement.

Le MHSC pousse le mois d’Octobre rose à son maximum

Le dimanche 20 octobre, pour la visite de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, les hommes de Michel Der Zakarian évolueront tous dans une tunique intégralement rose, marquant la solidarité du club avec ce mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer du sein. C’est la onzième année que Montpellier se greffe à la manifestation, à travers plusieurs activations : maillot rose, mise à l’honneur de membre du collectif Octobre rose ou dons à un fondation, à hauteur de 250 euros par but marqué par les garçons et les filles.

Car les féminines, elles aussi, seront en rose le week-end d’avant, pour recevoir Strasbourg en championnat, ce samedi 12 octobre.